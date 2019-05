EN VIDEO - La météo de ce jeudi 23 mai 2019

Le temps jeudi sera encore nuageux, selon les prévisions de Météo-France.

En matinée, le ciel sera plutôt bien dégagé à l'est d'un axe allant de Charleville-Mézières à Paris, se prolongeant de Clermont-Ferrand à Toulouse.



Plus à l'ouest, c'est un dégradé nuageux. Les nuages d'altitude composeront avec de belles périodes ensoleillées des plaines du Sud-Ouest au Poitou-Charentes. Des pays de Loire à la Bretagne, de la Normandie aux Hauts de Franc, les nuages domineront.

Cette masse nuageuse se décalera vers l'est au fil des heures, amenant un ciel bien chargé sur l'ensemble du pays, porteur d'averses, sur le relief des Pyrénées, des Alpes du sud et de la Corse en particulier. Quelques orages seront également possibles sur les pays de Loire et la Normandie en fin d'après-midi.

A noter également que des nuages bas aborderont la côte basque en fin de journée et couvriront les Landes, les plaines au sud de la Garonne.

Le vent sera le plus souvent faible de direction variable.



Au lever du jour, le thermomètre affichera de 5 à 9 degrés, de 9 à 11 sur la façade atlantique, 11 à 13 en Provence, jusqu'à 15 à 16 sur le Languedoc-Roussillon.

Les maximales seront en hausse: 18 degrés à Cherbourg, 19 à Nice, 21 à Nantes à Perpignan, 22 à Lille, 23 à Strasbourg, à Paris, à La Rochelle, 25 à Cahors, jusqu'à 27 à Nîmes ainsi qu'à Toulouse.