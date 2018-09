EN VIDEO - La météo de ce jeudi 20 septembre 2018

Le temps ce jeudi sera ensoleillé et chaud, plus nuageux sur le Nord-Ouest, selon les prévisions de Météo-France.

Au lever du jour, le ciel sera couvert avec de rares trouées sur le Nord-Ouest et l'extrême nord du pays. Ces nuages régresseront en journée vers l'Ouest et n'intéresseront l'après-midi que la Bretagne, l'ouest des Pays de la Loire et la Basse Normandie. Ils pourront être accompagnés de quelques gouttes de pluie.



En corse, l'instabilité perdurera une grande partie de la journée, avec des averses parfois orageuses.

Partout ailleurs, la journée s'annonce agréable sous un franc soleil. On notera un ciel temporairement plus chargé sur le sud de l'Aquitaine en début de matinée, et quelques brumes ou brouillards en Poitou-Charentes.