EN VIDEO - La météo de ce jeudi 16 mai 2019

Le temps jeudi sera encore calme mais sous un soleil moins généreux, selon les prévisions de Météo-France.

L'est de PACA et la Corse retrouveront des conditions plus calmes et ensoleillées, avec tout de même des bourgeonnements, voire une averse, sur les Alpes du sud et la montagne corse l'après-midi.



Progressivement à partir des frontières allemandes, des nuages s'infiltreront sur le quart nord-est jusqu'aux Alpes du Nord puis jusqu'au nord de la Seine.

Ils laisseront une belle place aux éclaircies, sauf du nord de l'Alsace aux Ardennes puis jusqu'à la Flandre, où ils finiront par s'imposer. De rares averses se déclencheront sur le relief du Jura.



Un voile d'altitude s'installera sur le reste du pays. Sur l'Ouest, ce voile sera souvent dense, le ciel très nuageux. Ailleurs, l'impression devrait rester plus lumineuse. En particulier l'après-midi sur les départements charentais jusqu'au sud de la Garonne, les nuages élevés cèderont la place à un soleil de nouveau plus brillant.

Le vent de nord-est sera sensible sur les côtes de Manche et de l'Atlantique ainsi que du Centre au Pays-de-la-Loire et au Poitou-Charentes.



Demain matin, il fera 8 à 13 degrés sur les plages de Méditerranée, 8 à 10 sur la façade atlantique, 3 à 8 en général ailleurs avec encore un petit risque de gelées sur le plateau lorrain et la Champagne-Ardennes.

Les températures maximales afficheront souvent 17 à 20 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne Rhône-Alpes, localement 14 à 16 dans le Nord-Est. En allant vers le Sud, il fera 19 à 22 degrés, localement 23 dans l'arrière-pays méditerranéen et 23 à 25 au sud de la Garonne.

En soirée, des pluies déborderont des Pyrénées et s'étendront à tout le Sud-Ouest jusqu'au Languedoc-Roussillon.