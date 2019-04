EN VIDEO - La météo de ce jeudi 11 avril 2019

Le temps jeudi s'annonce contrasté, avec encore des pluies au sud et du soleil au nord, selon les prévisions de Météo-France.

De la Nouvelle-Aquitaine et les Pyrénées au Massif central, jusqu'au nord des Alpes et au Jura, le ciel sera encore bien encombré dès le matin, les pluies ou averses seront nombreuses. Il neigera à partir de 1.600 à 1.800m sur les Alpes et le Massif central, 1.300 à 1.400 m sur les Pyrénées. Au fil de l'après-midi cependant, entre Poitou-Charentes et l'Auvergne, une accalmie se dessinera avec des ondées de plus en plus rares et le retour d'éclaircies, alors que nuages et pluies se maintiendront ailleurs.



Sur l'est de PACA et la Corse, les averses, d'abord isolées en matinée, deviendront fréquentes et se renforceront à partir de la mi-journée, elles seront parfois orageuses.

Le pourtour du Golfe du Lion et la basse vallée du Rhône resteront à l'écart de ce temps agité, avec juste quelques gouttes sous un ciel essentiellement voilé. Par contre le mistral et la tramontane se renforceront jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales.



Sur le reste du pays, l'ambiance sera calme mais plus fraîche malgré un soleil généreux. En matinée toutefois, entre les Pays de Loire et l'Alsace, les périodes ensoleillées seront encore contrariées par quelques passages nuageux.

Les températures seront en baisse au Nord avec un risque de gelées faibles le matin des terres normandes jusqu'aux frontières du Nord. Ailleurs, les minimales iront de 2 à 8 degrés, 9 à 11 en vallée du Rhône et sur le littoral méditerranéen. Les maximales seront comprises entre 10 et 14 degrés près de la Manche et des frontières du Nord, entre 12 et 17 degrés ailleurs en général, entre 16 et 19 autour de la Méditerranée. Sous un vent de nord sensible sur la moitié nord et le sud-est, l'impression pourra être plus fraîche.