EN VIDEO - La mère de Mathis, disparu en 2011, relance une campagne pour retrouver son fils

Mathis a disparu en 2011, alors qu'il avait 8 ans. Depuis, son père a été condamné pour enlèvement, mais maintient que son fils est vivant.

Sa mère relance ce mercredi une nouvelle campagne pour retrouver son fils, en diffusant le plus largement possible son portrait-robot actualisé, six ans plus tard.

Le Parquet de Caen ne l'a pas autorisé à tenir une conférence de presse pour présenter le portrait de son fils. Un réseau de solidarité s'est cependant mis en place.