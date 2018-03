EN VIDEO - “La cérémonie nous a fait beaucoup de bien” témoigne une amie d’Arnaud Beltrame après ses obsèques

La cathédrale Saint-Michel de Carcassonne était comble ce jeudi matin pour les obsèques d’Arnaud Beltrame. Ses collègues gendarmes étaient présents pour assister à la cérémonie, ainsi qu’une foule d’anonymes à l’extérieur de l’édifice.

“C’était une cérémonie qui a nous a fait beaucoup de bien, qui nous a apaisés, a témoigné une amie du couple au micro de BFMTV. Ça a été un tel choc, cette mort… On mangeait encore ensemble dimanche dernier, on parlait de la mort. Il venait de perdre son père. On ne pensait pas que ce serait lui quelques jours plus tard.”