EN VIDEO - Jusqu'à -9°C ressentis ce jeudi. Pourquoi va-t-il faire encore plus froid?

Une grande vague de froid est annoncée sur l'Hexagone dans les prochains jours. Le temps sera généralement ensoleillé, mais les températures ressenties pourraient atteindre les -9°C ce jeudi.

Dès lundi prochain, Météo France prévoit un épisode de "grand froid", avec les journées probablement les plus froides de l'hiver.

"Lundi et mardi seront très certainement les journées les plus froides de cet hiver", a indiqué à l'AFP le prévisionniste François Jobard, évoquant des températures minimales en plaine sur les régions du nord et de l'est entre -5°C et -10°C.

Cet épisode devrait commencer dès dimanche sur les régions du nord-est et lundi sur le reste du pays et durer "au moins trois jours", a-t-il ajouté. Au delà, les prévisions ne sont pas suffisamment fiables pour se prononcer.

Des vents de nord-est "soutenus", avec des rafales de 50 à 60 km/h dans l'intérieur des terres, associés aux basses températures, donneront "un ressenti vraiment glacial", a ajouté M. Jobard.