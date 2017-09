EN VIDEO - Journées du Patrimoine: Notre-Dame-de-Paris tombe en ruines

Construit au 12e siècle, le monument le plus visité d’Europe subit les ravages du temps et de la pollution. Plusieurs pièces menacent de s’effondrer mais les travaux sont très chers: leur coût est estimé à plus de 150 millions d’euros. L’archevêché se tourne vers le mécénat et lance un appel aux dons pour préserver la cathédrale.