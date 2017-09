EN VIDEO - "Je suis une chieuse", "Ça se voit": la réponse "cash" d'Emmanuel Macron à une rescapée de l'ouragan Irma

Plus loin dans la conversation, Lila souhaite mettre le président face à ses responsabilités et ses promesses faites plus tôt dans la journée : "Croyez-moi M. Macron. Dans six mois si c'est construit, je vais vous appeler Monsieur le président. Aujourd'hui non. Vous avez tout intérêt, parce que moi je suis une chieuse."

Ce à quoi, après une petite hésitation, Emmanuel Macron répond de manière pince-sans-rire: "Permettez-moi de vous dire que cela se voit un peu".



En plus de ce léger accrochage, d’autres habitants mécontents se sont également adressés au président, d’une manière parfois bien plus véhémente.