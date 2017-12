EN VIDEO - "Je pleure pour lui et pour moi": à Marnes-la-Coquette, le deuil des fans de Johnny

Laura Feron, 29 ans, arbore sur son bras un tatouage au nom de "Johnny Hallyday": c'est l'artiste lui-même qui, voici un an et demi, l'a invitée dans sa loge après un concert et lui a signé un autographe sur le bras. Elle a ensuite fait inscrire à l'encre permanente la signature de son idole.



Aujourd'hui, elle n'ira pas au travail. "Mes collègues étaient prévenus, ils comprennent", assure cette vendeuse aux galeries Lafayette.