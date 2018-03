EN VIDEO - Jawad Bendaoud, le "logeur de Daech", se confie pour la première fois depuis sa relaxe

Trois semaines après sa sortie de la prison de Fresnes, dans laquelle il a passé "27 mois à l’isolement", le jeune homme de 31 ans a décidé de ne pas retourner à Saint-Denis, sa ville d’origine.

Il explique se sentir "responsable, un peu, de ce qu'il s’est passé pour les habitants de Saint-Denis, parce qu’il y a quand même des gens qui ont été traumatisés".

"J’ai entendu des témoignages, des choses qui m’ont touché. Aller là-bas, me montrer, que les gens me voient, que je suis libre, alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore fini de soigner leur traumatisme... Je ne pourrais pas croiser les gens. Même si je n’ai rien à voir dans cette histoire. Je n’étais pas au courant que c’était des terroristes. Je n'ai rien à me reprocher. Je pourrais très bien y aller et dire 'Je n’ai rien à voir, j’ai été jugé, on m’a relaxé’. Mais il y a des traumatismes qui n’ont pas encore été soignés. J’en suis responsable, même si je ne connaissais pas l’identité des individus que j’ai hébergés", conclut-il.