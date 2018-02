EN VIDEO - "J'ai rencontré un homme, pas un monstre." L'avocat de Nordahl Lelandais revient sur leur premier entretien

Lors de sa première rencontre avec Nordahl Lelandais, auteur présumé du meurtre de Maëlys disparue dans la nuit du 26 au 27 août à Pont-de-Beauvoisin, son avocat, Me Alain Jakubowicz, raconte avoir rencontré "un homme" et non pas "un monstre".

"Il y a en tout homme une part d’humanité, rappelle l’avocat. C’est pour cela que j’ai rappelé qu’il faisait partie de l’humanité. Un homme peut commettre des actes monstrueux, cela n’en fait pas un monstre. C’est une différence majeure qu’il y a avec les gens qui en parlent. Personne ne l’a rencontré, vu ou parlé avec lui."

En "humanisant" son client, Alain Jakubowicz regrette d’avoir choqué les familles des victimes.