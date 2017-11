EN VIDEO - Ils vivent l'antisémitisme au quotidien et témoignent

Il y a quelques mois, il quitte son domicile en voiture et va se faire agresser verbalement. "T'es un juif, t'es un sale juif, bouges-pas on va s'occuper de toi", lui aurait lancé ses agresseurs. L’homme a porté plainte pour violence antisémite. Comme lui, ils seraient entre 300 et 800 chaque année à être victimes de ce genre d'agressions.

Une violence qui s'exerce contre les personnes mais aussi contre les symboles. À Garges-lès-Gonesse, c'est une synagogue qui est prise pour cible: tags antisémites, dégradations, environnement anxiogène… les fidèles fréquentent de moins en moins ce lieu de culte.