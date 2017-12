EN VIDEO - "Il y a des éléments accablants" contre Nordahl Lelandais, selon l'avocat des parents de Maëlys

Pour l'avocat des parents de Maëlys, il y a bien "des éléments accablants" contre Nordahl Lelandais, suspect et mis en examen dans cette affaire. "On a appris notamment qu'il s'intéressait de près aux questions liées à la décomposition de corps humain. Évidemment, c'est un élément en plus", estime Me Rajon. "La mère de Maëlys a très rapidement eu des suspicions à l'égard de cet individu qui a eu une attitude intrigante", a-t-il ajouté sur BFMTV.