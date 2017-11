EN VIDÉO - Il débarque nu en plein conseil municipal pour dénoncer l'expulsion de son association

Sur Twitter, une responsable associative s'est exclamée: "Un peu d’animation au conseil d’arrondissement!" "Il devait être à bout de nerfs", a déclaré de son côté Bertrand Lesain, élu LR de l'arrondissement.

Benoit Delol s'est préparé et "entraîné comme un chippendale": "J’avais un costume spécial à scratch qui m’a permis d’être nu en un éclair", a-t-il indiqué avant d'indiquer: "Il y avait une adjointe de la maire que je connais et qui faisait la tête. Je sais que la prochaine fois que je la croiserai dans le quartier sur le marché, elle ne me serrera pas la main!"