EN VIDEO - "Il connaissait mes failles", l’adolescente de 14 ans qui avait une relation avec son professeur témoigne

Le beau-père de l'adolescente avait emmené de force l'enseignant au commissariat le 5 novembre après avoir appris leur histoire, présentée comme une "relation amoureuse" par la jeune fille, selon le procureur de Fontainebleau Guillaume Lescaux.

Selon le Parisien qui avait révélé l'affaire, le professeur et l'élève se seraient rapprochés en février dernier, en dialoguant via le réseau social Instagram, et auraient entamé une relation en juin. La collégienne avait été dans sa classe l'année dernière.

"Il avait un rôle paternel (…) C’était de la manipulation, il connaissait mes failles", a confié, pour sa part, Émilie, l’adolescente de 14 ans, avant son entrée dans le tribunal de Fontainebleau.