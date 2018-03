EN VIDEO - "Il a sorti un couteau et m'a éventrée": le récit bouleversant d'une femme qui a survécu à Jacques Rançon

Auparavant cette jeune femme noire, en pull et pantalon se tenait devant son agresseur, celui qui le soir du 9 mars 1998, l'a repérée dans la rue, sous un porche, alors qu'il passe en voiture. "J'avais un ex qui devait venir me chercher", commence-t-elle devant la cour. Sabrina a 19 ans, et voit l'homme qui la fixait revenir à pied.

"Il engage la conversation, il sentait fortement l'alcool. Il dit que j'étais jolie, un joli sourire, de jolis yeux. Je le trouve insistant". "Quand il me regarde, mon corps a frissonné: il me fixait d'un regard sadique, noir, comme s'il me faisait l'amour sur place. Mon corps ne pouvait pas bouger".

L'homme feint de tomber et Sabrina l'aide, même si elle se dit "il est bizarre. Regarde bien ce visage, c'est le mal incarné". Rapidement, "il sort un couteau, et porte le premier coup sous la poitrine". "J'ai entendu la perforation", se souvient-elle, soulignant avoir décelé "de la satisfaction" dans les yeux de son agresseur.

"J'ai hurlé, hurlé, poursuit-elle. Je suis tombée au sol, il m'enjambe, j'ai hurlé", dit la jeune femme dont le discours, interrompu par des sanglots, s'emballe. A nouveau un coup de couteau, "de bas en haut", un coup "comme s'il éventrait un cochon", ajoute-t-elle.

"Je partais, je mourais", confie celle qui ne devra son salut qu'à l'intervention d'une riveraine, alertée par les cris et qui réussira à faire fuir Rançon.