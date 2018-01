EN VIDEO - "Il a pris mon ventre pour une poubelle": elle raconte comment son chirurgien a oublié un gant et 5 compresses dans son ventre

En avril dernier, Sylvie a subi une hystérectomie (ablation du col de l'utérus). Mais dès la fin de son opération, de fortes douleurs au ventre ne la quittent plus. Quelques jours plus tard, la quadragénaire finit par expulser un gant et cinq compresses de son ventre.

"Ça a été très choquant", témoigne-t-elle au micro de BFMTV. Depuis, elle est retournée voir le médecin qui l'a opérée à Marseille puis a porté plainte.

Si son chirurgien est reconnu coupable, il pourrait être suspendu voire radié de l'ordre des médecins.

"Des cas de compresse oubliées, j'en vois tous les mois, mais un gant chirurgical et cinq compresses, c'est du jamais vu !", a réagi auprès de l'AFP son avocat.

Dans le texte de l'assignation en référé du médecin devant la justice, il est rappelé que le décompte du matériel lors d'une opération relève de la responsabilité du chirurgien.