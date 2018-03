EN VIDEO - Grèves: quelles seront les perturbations jeudi?

SNCF

Les syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD, CFDT) organisent jeudi une "manifestation nationale" à Paris contre la réforme du ferroviaire, avec "plus de 25.000" personnes attendues. Ils seront rejoints par la CGT-Énergie au départ de la gare de l'Est et retrouveront, à Bastille, le cortège de fonctionnaires qui partira de Bercy.

L'ampleur du défilé donnera une première indication du rapport de force entre le gouvernement, qui a annoncé une réforme par ordonnances (transformation de la SNCF en société anonyme, abandon du statut de cheminots à l'embauche, etc.), et les syndicats qui appellent à une grève ponctuelle dès le 3 avril.

SUD-rail a déposé un préavis national pour jeudi, la CGT et FO (non représentatif) l'ont fait localement et dans certains métiers. Les prévisions de trafic seront connues mardi soir.

RATP

Trois syndicats (CGT, Unsa et SUD) appellent à la grève au sein de la régie des transports parisiens (métro, bus, tram, une partie des RER A et B), en solidarité avec les cheminots et pour des motifs spécifiques: crainte d'une privatisation future, problèmes d'effectifs...

Air France

Une seconde grève pour les salaires est prévue vendredi à l'initiative de 11 syndicats, tous métiers confondus. La mobilisation sera "du même ordre" que le 22 février, prédit le Spaf, 2e syndicat de pilotes. La direction avait évoqué un quart des vols annulé.

Les prévisions de trafic seront connues "mercredi ou jeudi", selon un porte-parole d'Air France.

Le groupe aérien va en revanche éviter une grève jeudi et vendredi chez Hop!, sa filiale domestique, le 3e syndicat de pilotes ayant "suspendu" son préavis.