EN VIDEO - SNCF: La colère des usagers

"On attend avec angoisse le sms qui va nous avertir que le train aura 5 à 10 minutes de retard ", Patrice Belvègue, ingénieur et usager du réseau SNCF en région Rhône-Alpes, vit aux rythmes des pannes et des ralentissements des trains. Et pour cause, l’âge moyen des voies ferroviaires est de 33 ans en France, deux fois plus qu’en Allemagne.

"Les gouvernements successifs ont préféré mettre l’accent sur les nouvelles lignes TGV au détriment de l’entretien du réseau", explique Hervé Maurey, sénateur de l’Eure. Les pouvoirs publics et la SNCF tentent de corriger le tir: 5 milliards d’euros ont été investis cette année pour l’entretien et la modernisation du réseau.