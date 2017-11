EN VIDEO - Faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques?

Vendredi soir, une tigresse s'est échappée d'un cirque à Paris avant d'être abattue par son propriétaire. Un incident qui crée une polémique sur la détention d'animaux sauvages dans ce cadre.

>> A LIRE - Tigre abattu à Paris: le cirque porte plainte contre X

Pour les associations de défense des animaux, la question ne devrait même pas se poser. Il est inconcevable de détenir des félins, des ours et tout autre animal non domestique dans des cages. Un animal sauvage en captivité est-il en danger? Faut-il interdire cette pratique? Pour en parler, BFMTV reçoit Paul De La Panouse, fondateur du parc zoologique de Thoiry.