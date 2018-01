EN VIDEO - Est-on vraiment adolescent jusqu'à 24 ans?

Vous avez moins de 24 ans? Vous êtes alors encore un adolescent selon une étude britannique.

Cette dernière rapporte que l’adolescence durerait plus longtemps qu’avant, de 10 à 24 ans. Les enfants sont matures plus vite et entrent plus tôt dans la puberté.

L’adolescence finit aussi plus tard. En cause, la durée des études et le fait de rester chez ses parents. Un jeune sur trois vit encore chez ses parents trois ans après la fin de ses études.