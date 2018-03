EN VIDEO - Emmanuel Macron attendu d'une minute à l'autre à Fresnes, "une prison épouvantable"

Après avoir rencontré les agents des services pénitentiaires d'insertion et de probation, le Président Emmanuel Macron et la ministre de la Justice Nicole Belloubet sont attendus à la prison de Fresnes, vendredi en fin d'après-midi. Un peu plus tôt, la Contrôleure des prisons Adeline Hazan a dénoncé des conditions "épouvantables" avec un taux d'occupation de "200%" et "des rats à peu près partout".

"Nous avions dénoncé il y a quelques mois l'état de cette prison avec des rats à peu près partout" et des "punaises de lit", a-t-elle poursuivi, des conditions qui "ne sont même pas imaginables au pays des droits de l'Homme".



C'est pour dénoncer leurs conditions de travail que les surveillants, dont ceux de Fresnes (Val-de-Marne), s'étaient mobilisés au mois de janvier après l'agression de l'un de leurs collègues par un détenu jihadiste à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).



La visite du président à Fresnes, sans la presse, s'inscrit dans le cadre d'une prochaine annonce de l'augmentation des moyens de la Justice. Il doit se rendre la semaine prochaine à l'école de l'administration pénitentiaire à Agen.