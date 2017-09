EN VIDEO - Disparition de Maëlys: "La maman se souvient du comportement étrange du suspect durant la soirée"

Deux semaines après la disparition de Maëlys lors d'un mariage en Isère, la défense de l'ex-militaire suspecté de l'avoir enlevée ne convainc pas les enquêteurs, mais la fillette de neuf ans demeure introuvable.

Cet homme de 34 ans reconnaît avoir été en contact avec l'enfant après son arrivée tardive à la noce le 26 août à Pont-de-Beauvoisin, petite ville de 3.500 habitants. Mais il nie avoir été "acteur ou complice" de sa disparition.

Fabien Rajon, l'avocat des parents de Maëlys, évoque les soupçons immédiats de sa famille envers cet homme au comportement "étrange", qui n'avait pas semblé "spécialement concerné" par les recherches cette nuit-là et avait "disparu" avant l'arrivée des gendarmes. "L'attitude de l'individu laisse (la mère) dubitative. Pendant la soirée (...) quand il montre des photos de chiens sur son téléphone. (...) Et quand la petite Maëlys désigne cet individu comme son copain et son tonton" explique-t-il.