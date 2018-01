EN VIDEO - D’importants dégâts dans les Pyrénées-Orientales après des tornades

Deux communes des Pyrénées-Orientales, Maureillas et Fourques, ont subi ce dimanche 7 janvier des tornades qui ont causé d'importants dégâts et fait un blessé léger, a-t-on appris auprès de la préfecture du département. Un événement est exceptionnel. Ce lundi, le département a été retiré de la liste "vigilance orange".

En revanche, douze départements sont toujours placés en vigilance orange pour des risques de crues, d'inondations ou d'avalanches, a annoncé lundi Météo-France.

Dans son bulletin émis peu après minuit, Météo France a maintenu en vigilance orange "crues" huit départements: l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et l'Aveyron, notant "des crues significatives en cours sur plusieurs cours d'eau du Nord-Est".

L'Hérault et l'Aude restent en vigilance orange pluie-inondation et orages. "Une ligne orageuse a balayé le nord de l'Aude puis une partie de l'Hérault" et "à son passage, grêle et fortes rafales de vent ont été observées", a indiqué Météo-France.

Météo-France prévient en revanche que "des cellules orageuses virulentes remontent du golfe du Lion et traversent le département de l'Hérault en s'alignant parfois pendant quelques heures sur une même zone donnant de fortes intensités" et que "les orages peuvent être accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent".