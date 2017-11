EN VIDEO - Deux ans après l'assaut à Saint-Denis, des habitants toujours privés de logement

Il y a deux ans, le RAID et la BRI donnaient l'assaut sur un immeuble de Saint-Denis, dans le but d'appréhender certains membres des commandos des attentats du Bataclan et du Stade de France. Aujourd'hui, une majorité des familles délogées par cet assaut n'ont toujours pas été relogées.

Cinq personnes sont actuellement à la rue, l'Etat ne prenant plus en charge leur hébergement d'urgence. Ils réclament un logement pérenne, ainsi que le statut de victimes et espèrent bénéficier d'un soutien psychologique.