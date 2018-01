EN VIDEO - Des supporters de Saint-Denis s'en prennent aux joueurs adverses à la fin d'un match de football

La scène se passe dimanche passé, alors que les clubs de Saint-Denis et d'Amiens s'affrontent dans le cadre des 64e de finale de la Coupe Gambardella, réservée aux équipes de jeunes. Au bout du suspens, la partie se joue aux tirs aux buts et ce sont les Picards qui se qualifient pour le tour suivant. un dénouement qui n'a pas du tout plus aux supporters du stade Auguste Delaune qui ont commencé à envahir le terrain.

D'humeur violente, les individus présents sur la pelouse souhaitaient en découdre avec les joueurs d'Amiens, qui sont obligés de rentrer en courant dans leurs vestiaires afin de se protéger.

"L’arbitre central a reçu trois coups de poing, un des assistants a eu la lèvre fendue, le dernier n’a dû son salut qu’à des joueurs de Saint-Denis qui se sont interposés et nous les en remercions" explique l'UNAF (Union National des Arbitres Français) dans un communiqué publié sur sa page Facebook repris par Sud-Ouest.



De nombreux spectateurs en ont également profité pour diffuser des images de ces agressions sur les réseaux sociaux.