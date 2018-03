EN VIDEO - Des rats et des souris prolifèrent dans certaines écoles parisiennes

Plusieurs établissements parisiens ont affirmé devoir faire face aux rats et souris, parfois dans leurs salles de classes.

C'est notamment le cas de l'école élémentaire de la Guadeloupe dans le 18ème arrondissement.

Depuis septembre dernier, des rongeurs s'invitent régulièrement dans la cour de récréation ou dans les toilettes de cette école, qui accueille chaque jour 200 élèves.

En plus de ça, l'établissement doit aussi faire face à des problèmes de plomberie et d'humidité. Les professeurs et les parents ont donc décidé de se mobiliser.