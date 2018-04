EN VIDEO - Des magasins parisiens dégradés pendant la manifestation en soutien aux cheminots

Plusieurs centaines de personnes ont défilé mardi à Paris mais aussi dans plusieurs villes en soutien aux cheminots, au premier jour d'une grève au long cours contre la réforme de la SNCF.



A Paris, les manifestants, en majorité des cheminots de SUD-Rail et de FO, mais aussi des étudiants, des agents hospitaliers, des enseignants et des salariés d'Air France, sont partis de la gare de l'Est en direction de la gare Saint-Lazare, sur fond de fumigènes, pétards et sirènes.

"Cheminots en colère, on va pas se laisser faire", scandait SUD-Rail au micro. Parmi les slogans: "A ceux qui veulent privatiser le rail, la rue répond: résistance" ou "cheminots, usagers, solidarité".

Des incidents ont éclaté sur le parcours: vitres d'une agence bancaire et d'une supérette brisées, poubelles renversées et incendiées, de même qu'un vélo, jets de canettes auxquels les forces de l'ordre ont répondu par des gaz lacrymogènes.



