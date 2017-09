EN VIDEO - Découvrez la météo du samedi 16 septembre

A l'exception des plaines du Roussillon, de la région PACA et des Alpes, où le soleil fera de belles apparitions en matinée, samedi, le temps restera bien frais et automnal sur le reste du pays, selon le bulletin de Météo France publié vendredi.

Sur le sud, les nuages s'imposeront au fil des heures et s'accompagneront parfois d'ondées sur le relief. Sur la Corse, les nuages prédomineront dès le matin et donneront des averses parfois orageuses. Près des côtes le vent d'ouest soufflera modérément, parfois jusqu'à 60 km/h en pointe.

Sur le reste du pays, le temps restera bien frais et automnal. Près de la Manche et de l'Océan, les nuages et les averses seront nombreux dès le début de journée. Dans l'intérieur, le temps sera plus calme au petit matin, mais souvent gris avec des brouillards fréquents des Pays de Loire au Centre, Bourgogne et à la frontière belge, ainsi que sur l'ouest du Massif central.

Après la dissipation parfois lente de ces grisailles, des nuages se développeront pour donner à nouveau de nombreuses averses jusqu'en fin d'après-midi. Ces giboulées seront parfois orageuses et pourront s'accompagner d'un peu de grésil localement. La limite pluie-neige se situera vers 1800 m sur les Pyrénées.

Les températures minimales s'établiront entre 4 et 9 degrés sur la moitié nord, 6 et 10 degrés au sud, 8 à 12 degrés près des côtes de Manche et atlantiques, 10 à 14 le long de la Méditerranée, 14 à 18 degrés sur les rivages de la Corse. L'après-midi, il fera 13 à 18 degrés sur la moitié nord, 14 à 19 au sud, 19 à 24 degrés sur le pourtour méditerranéen, et jusqu'à 25 degrés en Corse.