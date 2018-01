EN VIDEO - Découvrez la météo du mercredi 17 janvier 2018

La nouvelle perturbation faiblement pluvieuse traversera le pays mercredi et se décalera vers l'Est au cours de la journée. Le matin, elle s'étirera du Sud-Ouest et des Pyrénées au Nord et au Nord-Est avec une limite pluie/neige autour de 1000/1200 m d'altitude.

L'après-midi, elle continuera sa progression vers l'Est et des éclaircies reviendront temporairement à l'arrière. Cette accalmie sera de courte durée puisqu'une nouvelle onde plus active apportera des précipitations localement orageuses sur la façade océanique avant la soirée. Ce temps instable sera accompagné par un vent de sud jusqu'à 70 km/h en rafales sur les côtes.

Autour de la Méditerranée, le ciel sera plus variable mais de petites averses seront encore à craindre entre PACA et la Corse. Le matin, les températures iront de 3 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 6 à 13 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 14 à 15 degrés près de la Méditerranée.