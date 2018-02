EN VIDEO - Découvrez la météo du lundi 19 février

Le temps lundi sera maussade à l'ouest tandis qu'il y aura des brouillards suivis d'éclaircies à l'est, selon les prévisions de Méteo-France.

Des Hauts de France à la façade Atlantique et aux Pyrénées, le ciel sera couvert toute la journée, avec quelques pluies intermittentes. Elles seront plus fréquentes au nord de la Seine et surtout près des Pyrénées, avec une limite pluie-neige qui oscillera entre 1200 et 1500 m. On attend une accumulation de 20 à 30 cm de neige fraîche sur l'ouest de la chaîne, localement davantage.

Sur la moitié est, le ciel sera variable. Il sera chargé de la frontière belge au Massif central, plus souvent dégagé du Grand Est à la Méditerranée. Le matin, il faudra toutefois attendre la dissipation des nombreux brouillards, parfois givrants. Le ciel sera très lumineux des Alpes au golfe du Lion, plus variable en Provence avec un faible risque d'averse sur les Alpes-Maritimes. Des ondées menaceront également la Corse, portées par un vent de nord-est soutenu.

Les températures minimales seront comprises entre -4 à 1 degrés sur un bon quart nord-est et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 2 à 8 degrés ailleurs. Les maximales plafonneront entre 4 et 8 degrés sur le Nord et l'Est, 7 et 12 degrés sur une petite moitié ouest, 11 et 14 degrés sur les régions méditerranéennes.