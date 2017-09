Découvrez la météo du lundi 11 septembre: nombreuses averses et vent d'ouest assez fort

Le temps lundi sera marqué par de nombreuses averses et un vent d'ouest assez fort, selon les prévisions de Météo-France. Dans un flux océanique persistant et rapide, le temps restera humide et assez agité sur le pays.

Près de la Manche, les averses débuteront dès le matin, avec un vent d'ouest à 80/90 km/h sur les côtes, 60/70 dans les terres. L'après-midi, les giboulées gagneront les régions au nord de la Loire, en prenant parfois un caractère orageux. Le vent soufflera assez fort et se renforcera également sur la façade atlantique.

Du Nord-Est au Sud-Ouest, le ciel sera aussi très chargé, les éclaircies timides. Les averses seront fréquentes sur le relief exposé au vent d'ouest, plus rares en plaine. Il faudra aller près de la Méditerranée pour bénéficier d'un ciel plus dégagé, avec tout de même quelques passages nuageux. Là aussi le vent soufflera fort, 70/80 km/h en rafales, jusqu'à 100 en Corse localement 110 km/h.

Les températures minimales iront de 10 à 14 degrés en général, 12 à 17 près de la Méditerranée. Les maximales ne dépasseront pas 16 à 19 degrés sur la moitié nord, pas plus de 19 à 22 en général au Sud, 23 à 28 sur PACA et le littoral de l'Occitanie.