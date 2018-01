EN VIDEO - Découvrez la météo du dimanche 21 janvier

La journée de dimanche sera très pluvieuse avec de grosses chutes de neige sur le relief au dessus de 2.000 m en général, et ces pluies, plus faibles entre le Nord-Pas-de-Calais et l'Alsace, seront particulièrement soutenues sur les versants ouest des reliefs, tandis que le vent soufflera fort dans le Sud, indique Météo-France.

Ces successions de passages pluvieux s'accompagneront d'une relative douceur et on surveillera l'état des cours d'eau de montagne grossis par les quantités de pluies et par la fonte nivale en dessous de 2000 m.

Au total, 18 départements sont placés en vigilance orange crues neige ou vent fort jusqu'à lundi matin. La vigilance orange Crues concerne la Haute-Marne, les Vosges, la Meuse, ainsi que les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Dordogne et la Corrèze. La vigilance orange Neige porte sur quatre départements Alpins, la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes et l'Isère. Ce dernier département est également placé en vigilance orange Avalanche.

Sur le pourtour méditerranéen, seule région épargnée par les pluies, des éclaircies resteront souvent généreuses, et le vent encore très fort en début de matinée, notamment sur l'extrême Sud-Est, fléchira un peu en journée. On gardera tout de même des rafles de nord-ouest à localement 90/100 km sur le pourtour du golfe du Lion jusqu'au littoral varois.

Une vigilance orange Vent Fort concerne sept départements méditerranéens: les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Var et les Alpes-Maritimes, ainsi que les deux départements corses pour un épisode de très fortes rafales à partir de samedi soir. Toutes ces vigilances prennent fin au plus tôt le lundi 22 janvier à 7h.

Les températures minimales varieront de 0 à 4 degrés du Nord au Nord-est, 5 à 12 degrés en allant vers l'Ouest et le Sud. Les maximales atteindront 6 à 14 degrés d'est en ouest, 15 à 17 degrés près de la Méditerranée, voire 19 en Corse.