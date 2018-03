EN VIDEO - Découvrez la météo du dimanche 11 mars

Le pays bénéficiera encore de températures douces dimanche, mais le temps restera agité, les pluies s'amalgamant le matin sur l'est du pays, des Cévennes et de PACA jusqu'au Grand Est, selon Météo-France L'activité pluvieuse sera encore soutenue des Cévennes à la Provence et au sud des Alpes, suivie d'une atténuation en après-midi. La neige tombera sur les Alpes au dessus de 2.000 m d'altitude. De belles éclaircies se développeront autour du golfe du Lion.

Un temps agité s'installera sur le Nord-Ouest et notamment sur la Bretagne sous un défilé de pluies ou de giboulées, accompagnées d'un renforcement du vent qui soufflera en soirée à 70/80 km/h dans l'intérieur, 80/90 sur les côtes bretonnes et des Pays de la Loire. Un ciel plus variable partagé entre éclaircies et nuages porteurs de quelques averses se rétablira du Sud-Ouest aux Pays de la Loire et au Centre. Ces averses pourront prendre localement un caractère orageux l'après-midi.

En journée le vent de sud à sud-est sera également soutenu, à 70/80 km/h en pointe, sur les côtes méditerranéennes et en vallée du Rhône. Grosses rafales sur les sommets pyrénéens pouvant atteindre 120/130 km/h, notamment sur l'ouest de la chaîne. Les températures minimales iront de 6 à 11 degrés en général. Les maximales encore douces atteindront 12 à 17 degrés sur la moitié nord et de 14 à 19 degrés sur le sud-ouest du pays.