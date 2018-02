EN VIDEO - De Biarritz à Pau, le sud-ouest s'est réveillé sous la neige

Mercredi matin, la neige tombait à Toulouse et à Montpellier, où une fine couche blanche recouvrant toits, parcs et trottoirs, comme à Alès (Gard). Des cumuls importants sont attendus, même à basse altitude sur le nord de l'Hérault, et l'ouest du Gard avec 20 à 40 cm de neige en fin de journée.

A Nice, saupoudrée de neige lundi, le thermomètre ne dépassait pas 1°C au lever du jour mercredi. Seuls quelques irréductibles avaient bravé le froid pour effectuer leur jogging matinal sur la Promenade des Anglais. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans la journée sur le département.

La quasi-totalité des accès à l'autoroute A64 (Bayonne-Toulouse) et à l'A63 (Espagne-Bordeaux) ont été fermés tôt à la circulation des poids lourds, par arrêtés préfectoraux, puis également aux voitures, dans les portions portant sur les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.