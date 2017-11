EN VIDEO - Dans le Gard, la sécheresse pourrait priver d'eau des habitants

Le département du Gard est touché par une sécheresse exceptionnelle. De nombreux cours d'eau sont à sec et les prairies sont complètement brûlées. Les agriculteurs et les pêcheurs sont inquiets et en subissent les conséquences. Le préfet a en effet décidé de prolonger les mesures de restrictions d'eau jusqu'à la fin du mois. L'absence de pluie dans les prochaines semaines pourrait également rendre compliquée l'alimentation de la population en eau potable. En près d’un siècle d’existence, Météo France n’a jamais relevé une pluviométrie aussi faible dans ce département.