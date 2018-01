EN VIDEO - Crue en Île-de-France: "Près de 1500 personnes ont dû quitter leur logement"

"Nous avons réévalué les nombre de personnes évacuées à la hausse", a déclaré ce dimanche 28 janvier sur BFMTV Michel Delpuech, préfet de police de Paris. "Près de 1500 personnes ont dû quitter leur logement", a-t-il poursuivi, alors que le pic de crue de la Seine est attendu ce dimanche et devrait atteindre les 5,90 mètres.

La Seine a continué dans la nuit de samedi à dimanche sa lente montée à Paris, en attendant le pic de crue prévu en toute fin de week-end, tandis que la situation s'améliorait en amont de la capitale, a indiqué Vigicrues.

Alors que vendredi le pic était prévu entre 5,80 et 6 mètres "lors du week-end", Vigicrues a affiné sa prévision samedi après-midi : environ 5,95 m dans la nuit de dimanche à lundi, soit moins que la crue de juin 2016 (6,10 m).

À la station du pont d'Austerlitz, dimanche à 05h00, la Seine qui a continué de monter dans la nuit, était à 5,78 m, soit 14 cm de hausse en 24H.

"La montée est un petit peu plus lente que prévu, donc le maximum attendu est décalé dans la soirée de dimanche à lundi", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'organisme de surveillance, Rachel Puechberty.

L'eau marron clair atteignait samedi les cuisses du Zouave du pont de l'Alma. Non loin, les bateaux-mouches, interdits de navigation, restaient à quai et seuls les pompiers circulaient. Des voies sur berge noyées, n'émergeaient que des rangées d'arbres, quelques panneaux et des poubelles flottant à la surface de l'eau.