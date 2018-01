La Seine était à 4,06 mètres dimanche, et devrait continuer à monter jusqu'à 4,3 à 4,5 mètres ce lundi et d'ici à mardi à 4,5 à 5,1 mètres. Plusieurs ondes pluvieuses vont continuer à traverser l'Ile-de-France. On ne devrait pas atteindre les pics de 6,1 mètres de 2016.