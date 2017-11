EN VIDEO - Crédits, assurances… une étude révèle l’ampleur des discriminations

Une étude menée par le CNRS et SOS Racisme révèle ce jeudi que les discriminations sont partout. Ainsi, pour prendre un crédit, un homme noir aura moins de chances de recevoir une réponse positive qu’un homme blanc. Par ailleurs, le lieu de résidence est un autre marqueur discriminant. En effet, une personne qui vit dans un quartier populaire devra payer plus cher son assurance voiture qu’une autre résidant hors de cette zone. Le sexe et l’âge font aussi partie des facteurs discriminants. C’est la première fois qu’une étude produit des statistiques en dehors du marché du travail et du logement.