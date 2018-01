EN VIDEO - Comment arrêter le tabac?

Le tabac est mauvais pour la santé et pour les finances. Certaines personnes prennent comme résolution en début d'année d'arrêter de fumer. Plusieurs thérapies existent sans pour autant passer par les médicaments. L'hypnose en fait partie avec une réussite de plus de 80%. Pourquoi cette technique marche-t-elle aussi bien ? - Les éclairages de: Cécile Argy, hypnothérapeute. - C'est votre vie, du lundi 8 janvier 2018, sur BFMTV.

Reportages, journalistes et experts sont au rendez-vous de « C’est votre vie » chaque jour dans « Première Edition » pour décrypter les grands sujets de société et de conso, au plus proche du quotidien des Français et pour vous donner les bons conseils pour améliorer votre vie quotidienne. BFMTV, 1ère chaine d’information en continu de France, vous propose toute l’info en temps réel avec 18h d’antenne live par jour et plus de 1000 duplex par mois. Retrouvez BFMTV sur le canal 15 de la TNT et sur BFMTV.com.