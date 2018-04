EN VIDEO - Cocaïne, l'explosion

En France, 450 000 personnes prennent régulièrement de la cocaïne. Cette drogue, devenue de plus en plus présente dans la société, a fait son grand retour en 2017. Et ces derniers mois, les chiffres de saisie ont connu une forte augmentation. Comment la cocaïne arrive-t-elle dans l'Hexagone? Quels sont les risques liés à sa consommation?