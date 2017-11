EN VIDEO - Cirque: pros et antis s'affrontent depuis la mort du tigre à Paris

Les associations de la cause animale se sont emparés de la triste fin du tigre abattu après qu’il s’est échappé de sa cage vendredi soir. Elles demandent à Nicolas Hulot de faire interdire l’utilisation des fauves par les cirques. De leur côté, les dresseurs et responsable de cirques rappellent qu’ils sont soumis à des contrôles vétérinaires fréquents. Et assurent que la grande majorité des cirques respecte la réglementation en vigueur.