EN VIDEO - Chutes de neige: Collomb ne veut pas acheter du matériel "utilisé tous les 3 ans"

Face aux blocages occasionnés par les chutes de neige, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a assuré ce mercredi ne pas vouloir "acheter beaucoup de matériel, qu'on utilise une fois tous les trois ans". "Lorsque vous êtes au Canada, il tombe 60 centimètres de neige et ça roule, parce qu'ils ont investi des milliards et des milliards", s'est-il justifié, ajoutant qu'il "faut faire des choix". "Nous les faisons plus ou moins", a-t-il conclu.

