EN VIDEO - Champigny-sur-Marne: "Tout le monde a senti que les policiers étaient vulnérables", témoigne Ali

Ali était invité de Bourdin Direct ce mercredi 3 janvier. Ce lycéen de 17 ans a été témoin de l'agression de deux policiers à Champigny-sur-Marne en marge d'une soirée du Nouvel An non-autorisée.

Filmée, et largement diffusée sur les réseaux sociaux, l'agression a déclenché mardi de la colère au sein de la police, alors que l'enquête s'annonce longue. Dans la soirée, quelque 70 personnes se sont retrouvées au Trocadéro, à Paris, cette fois à l'appel des "Femmes des forces de l'ordre en colère". "On veut interpeller les politiques sur le mal grandissant de la police et cette haine de l'uniforme", a déclaré à l'AFP Perrine Sallé, porte-parole de l'association.

Des rassemblements de quelques dizaines de policiers se sont aussi tenus à Lille, Saint-Etienne, Grenoble, Toulouse, Carcassonne et Bordeaux. "Cette société de la violence ne saurait continuer à exister", a martelé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur Europe 1, appelant à briser "une mécanique infernale" dans certains quartiers populaires.