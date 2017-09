EN VIDEO - "C'est le chaos total": à Saint-Martin, des familles démunies

Cinq jours après la catastrophe, des familles arrivées de métropole il y a quelques années pour une vie de rêve, témoignent du cauchemar dans lequel elles se trouvent désormais.

"On était très chanceux de vivre sur cette île paradisiaque. Aujourd'hui, c'est le chaos total", se désespère une mère de famille, qui envisage un départ de l'île imminent pour que ses enfants retournent le plus vite possible à l'école.