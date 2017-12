EN VIDEO - Brancards dans les couloirs, urgences surchargées, généralistes débordés… la grippe est de retour

L’épidémie de grippe est de retour et touche toutes les régions de l’Hexagone exceptée la Corse. Entre le froid et les réunions de famille de fin d’année, toutes les conditions sont réunies pour que le virus se propage rapidement. En principe, une simple visite chez le médecin suffit mais cette année la grippe est beaucoup plus virulente. "On a l’impression que cette fois-ci la grippe est plus grave et beaucoup de jeunes nécessitent des transferts en réanimation", explique un médecin urgentiste de l’hôpital André-Mignot. Certains hôpitaux mettent ainsi des brancards dans les couloirs pendant que des généralistes reçoivent des patients jusqu’à très tard le soir. Le pic de l’épidémie n’a pas été atteint et cette situation devrait perdurer dans les semaines à venir.