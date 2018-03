EN VIDEO - Bloqués sur l'A9: "Depuis hier 16h, on a fait 1 kilomètre. Personne n'est venu nous voir", témoigne un automobiliste

La neige est tombée abondamment depuis mercredi dans la région de Montpellier, où 2.000 "naufragés de la route" ont été secourus et au moins 2.000 autres étaient encore bloqués jeudi matin sur les routes et autoroutes de l'Hérault.

A 9h30 jeudi, près de 2.000 voitures et leurs passagers étaient encore bloquées sur l'autoroute A 9 près de Montpellier et A 75 (Clermont-Ferrand-Béziers), après y avoir passé la nuit. "La tête de bouchon est en train de se résorber doucement", a-t-on assuré à la préfecture de l'Hérault qui ne donnait, comme la veille, aucune précision sur le nombre de personnes concernées.

Sur les réseaux sociaux jeudi matin, des automobilistes se disaient exaspérés par la situation: "Est-ce normal @VINCIAutoroutes et @SDIS34 que les seules personnes qui passent prendre des nouvelles et proposer des vivres soient des automobilistes? On est bloqués au même endroit depuis 15H30! Vous réalisez?", tweetait à 9H00 un conducteur bloqué avec ses enfants.

Quelque 2.000 autres personnes ont été hébergées mercredi après-midi et au cours de la nuit dans les 35 points d'accueil de l'Hérault et étaient encore dans la matinée dans l'impossibilité de récupérer leurs véhicules abandonnés sur l'autoroute.