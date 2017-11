EN VIDEO - Avent: des calendriers pour tous

L'incontournable calendrier de l'avent, c'est aussi pour les adultes! Il n'y a pas que les enfants qui ont le droit de faire un retour à l'enfance en découvrant chaque jour un nouveau cadeau. Mais pour les grands, les produits proposés diffèrent du traditionnel chocolat. On y dévoile des produits cosmétiques, du vin, de la bière et bien d'autres encore. Le calendrier de l'avent est au centre d'un véritable business marketing pour les marques. Thierry Spencer, spécialiste du marketing de la relation client, nous en dit plus.