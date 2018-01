Intempéries: levée de la vigilance rouge avalanches en Savoie

Dans ce contexte, la préfecture de Savoie a recommandé aux résidents et usagers "la plus grande prudence". Des mesures de prévention et de sécurité ont été prises, dont le confinement général et l'évacuation préventive dans les secteurs isolés de Haute Maurienne et Haute Tarentaise où des sapeurs-pompiers ont été pré-positionnés. Tous les chemins piétonniers sont interdits.



Egalement touchées par de fortes chutes de neige, les Alpes-Maritimes (massif du Mercantour) et les Hautes-Alpes (massifs du Queyras et du Thabor) étaient maintenues mardi en vigilance orange avalanches. Les massifs de l'Ubaye, du Haut-Var et du Haut-Verdon ont été par ailleurs placés lundi soir au niveau 4 sur 5 de risque avalanche (échelle européenne), a annoncé la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.

Dans les Alpes, des cumuls de neige peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres, souligne Météo-France. Ce phénomène, dit de "retour d'Est", est dû à l'humidité de la plaine du Pô qui se condense au contact des Alpes et précipite sous forme de neige. En 24 heures déjà, près de la frontière franco-italienne, des cumuls de 50 à 90 cm ont été enregistrés en Haute Maurienne, 60 à 80 cm en Haute Tarentaise, 65 à 90 cm dans le Queyras et 40 à 50 cm dans le Thabor.